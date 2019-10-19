СМИ сообщили о продолжении протестов в Чили

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт - РИА Новости. Протесты в Чили, вызванные ростом цен на проезд в метро, продолжаются на фоне введения режима чрезвычайного положения в стране, сообщает телеканал Протесты в Чили, вызванные ростом цен на проезд в метро, продолжаются на фоне введения режима чрезвычайного положения в стране, сообщает телеканал 24 Horas

По его данным, днём в субботу в различных районах столицы были зарегистрированы звуки ударов в кастрюли - именно так во многих странах Латинской Америки граждане демонстрируют свое несогласие с тем или иным решением властей.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро - на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара). Самый высокий тариф, который предполагает пользование услугами метро с 7 и до 8.59 и с 18 и до 19.59 теперь стоит 830 песо, или 1,17 доллара.

Многие граждане стали собираться на различных станциях метро, перепрыгивать через турникеты, отказываясь платить. Подобные акции в большинстве носили мирный характер. Однако были и случаи вандализма, когда протестующие портили имущество и инфраструктуру станций.

Вечером в пятницу во многих районах Сантьяго были зафиксированы акции протеста, люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен. На некоторых станциях метро произошел пожар. Метро Сантьяго, которое в день перевозит 2,8 миллиона человек, закрыто до понедельника.