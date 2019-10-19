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РИА Новости

Медведев рассказал об отношении России к попыткам интеграции Сербии с ЕС

20:27 19.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии Свобода 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Сербия активно взаимодействует на разных площадках, российская сторона спокойно относится к попыткам интеграции страны с ЕС.
"Мы очень плотно работаем на самых разных площадках. Мы спокойно относимся к решениям, которые принимают наши сербские друзья, касающиеся евроинтеграционного проекта. Главное думать о том, о чем я уже сказал - чтобы такие решения были на пользу народу республики Сербии и, конечно, на пользу РФ. Тогда у наших отношений не существует никаких ограничений, тогда эти отношения действительно соответствуют высокому уровню 21 века", - сказал Медведев журналистам по итогам российско-сербских переговоров.
Он обратил внимание на то, что в Белграде стоит прекрасная погода, тогда как 10 лет назад, во время его прошлого визита, "погода была хуже".
"Не знаю, является ли это символом наших отношений, но то, что с метеорологической точки зрения это так, это абсолютно точно", - добавил он.
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