Медведев рассказал об отношении России к попыткам интеграции Сербии с ЕС

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Сербия активно взаимодействует на разных площадках, российская сторона спокойно относится к попыткам интеграции страны с ЕС.

"Мы очень плотно работаем на самых разных площадках. Мы спокойно относимся к решениям, которые принимают наши сербские друзья, касающиеся евроинтеграционного проекта. Главное думать о том, о чем я уже сказал - чтобы такие решения были на пользу народу республики Сербии и, конечно, на пользу РФ. Тогда у наших отношений не существует никаких ограничений, тогда эти отношения действительно соответствуют высокому уровню 21 века", - сказал Медведев журналистам по итогам российско-сербских переговоров.

Он обратил внимание на то, что в Белграде стоит прекрасная погода, тогда как 10 лет назад, во время его прошлого визита, "погода была хуже".