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РИА Новости

Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии

19:45 19.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора отметили важность продвижения процесса урегулирования в Сирии, включая созыв первого заседания Конституционного комитета, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрено положение дел на северо-востоке Сирии. Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны. При этом должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что обе стороны отметили важность продвижения процесса политического урегулирования в САР с учетом созыва в конце октября в Женеве первого заседания Конституционного комитета.
Разговор Путина и Меркель состоялся в субботу по инициативе германской стороны.
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