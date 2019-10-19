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РИА Новости

Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии

19:36 19.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии Свобода 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии, заявил, что об этом говорят и продемонстрированные на параде в честь годовщины освобождения Белграда силы, которые смотрелись весьма достойно.
Медведев в субботу прибыл в Сербию на торжества, приуроченные к 75-летию освобождения Белграда от фашистов.
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"Сегодняшнее наше общение началось в момент демонстрации военной техники, парада, который проводился вооружёнными силами. Хочу отметить, что внешне это все смотрелось весьма и весьма достойно, отражает рост экономики Сербии, а стало быть - возможность укреплять ее обороноспособность и безопасность. То, за что и вы, как президент страны, отвечаете. Так что примите мои поздравления именно и по этому поводу", - заявил Медведев на встрече с лидером Сербии Александром Вучичем.
Он подчеркнул, что экономическое взаимодействие РФ и Сербии складывается хорошо.
"Мы провели переговоры по экономике, у нас, действительно, все хорошо, товарооборот растёт, инвестиции накапливаются... В общем, к такой знаменательной дате, которая связывает наши народы, мы подошли с хорошим результатом", - отметил российский премьер, поблагодарив президента за приглашение посетить Белград и гостеприимство принимающей стороны.
"Привет вам и наилучшие пожелания от президента Путина", - добавил Медведев.
Вучич со своей стороны также затронул тему интенсивности российско-сербских экономических связей.
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"По поводу экономических отношений, я думаю, что нам надо что-то лучше делать, развивать, укреплять. Но все в порядке: товарооборот растёт и по вопросу газопровода ("Турецкий поток" - ред.) все хорошо. По остальным вопросам ещё лучше, если это можно сказать", - добавил сербский лидер с улыбкой.
Он также выразил признательность российской стороне за позицию по вопросу суверенитета Сербии.
"Большое спасибо вам, большое спасибо президенту Путину за поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Сербии", - заявил Вучич.
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Александр ВучичБелград (округ)Дмитрий МедведевСербияРоссияВ мире
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