Пресс-конференция Медведева и Вучича в Белграде. Прямая трансляция

В субботу глава российского правительства прибыл в Сербию, где принял участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее сообщалось, что Москва и Белград в рамках визита Медведева намерены подписать ряд двусторонних документов. Как ожидается, стороны заключат соглашение об упрощении фитосанитарного контроля, договор о новом займе для строительства РЖД диспетчерского центра и развития железнодорожной инфраструктуры Сербии, а также соглашение с Росатомом о сотрудничестве при строительстве на территории Сербии Центра ядерной науки.