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РИА Новости

Пресс-конференция Медведева и Вучича в Белграде. Прямая трансляция

19:30 19.10.2019 (обновлено: 19:55 19.10.2019)
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич проводят совместную пресс-конференцию.
В субботу глава российского правительства прибыл в Сербию, где принял участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Ранее сообщалось, что Москва и Белград в рамках визита Медведева намерены подписать ряд двусторонних документов. Как ожидается, стороны заключат соглашение об упрощении фитосанитарного контроля, договор о новом займе для строительства РЖД диспетчерского центра и развития железнодорожной инфраструктуры Сербии, а также соглашение с Росатомом о сотрудничестве при строительстве на территории Сербии Центра ядерной науки.
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