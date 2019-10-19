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РИА Новости

Медведев: Россия открыта к равноправному и уважительному диалогу с ЕС

17:50 19.10.2019 (обновлено: 18:09 19.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаВизит Дмитрия Медведева в Сербию
Визит Дмитрия Медведева в Сербию
© РИА Новости / Екатерина Штукина
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ открыта к равноправному и уважительному диалогу с Евросоюзом, но только на таких принципах.
"Еще раз хочу подчеркнуть - мы, Российская Федерация, открыты к равноправному, взаимоуважительному диалогу с Европейским союзом, но только на таких принципах и только с пониманием того, что именно таким образом можно выстраивать взаимовыгодное и уважительное сотрудничество" - сказал Медведев, выступая в Народной скупщине (парламенте) Сербии.
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Дмитрий МедведевЕвросоюзРоссияПолитика
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