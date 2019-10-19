Россия готова помочь Сербии в сохранении суверенитета, заявил Медведев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на XXI Менделеевском съезде по общей и прикладной химии

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Россия готова оказывать помощь Сербии в сохранении ее территориальной целостности и суверенитета, хочет стабильности на Балканах, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Сербия, к сожалению, на собственном опыте ощутила последствия действий, которые проводятся или осуществляются в противоречие, в обход международного права, я имею в виду события 1999 года. Россия поддерживала тогда и поддерживает сейчас сербский народ и готова оказывать вам всю необходимую помощь в сохранении суверенитета и территориальной целостности", - заявил Медведев, выступая в субботу в парламенте Сербии.

Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована исключительно в мирном урегулировании существующей проблемы с Косово на основе резолюции Совбеза ООН 1244.

"И хотим, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной и, конечно, стремимся развивать отношения со всеми государствами", - отметил российский премьер.