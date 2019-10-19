Россия готова помочь Сербии в сохранении суверенитета, заявил Медведев

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Россия готова оказывать помощь Сербии в сохранении ее территориальной целостности и суверенитета, хочет стабильности на Балканах, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Сербия, к сожалению, на собственном опыте ощутила последствия действий, которые проводятся или осуществляются в противоречие, в обход международного права, я имею в виду события 1999 года. Россия поддерживала тогда и поддерживает сейчас сербский народ и готова оказывать вам всю необходимую помощь в сохранении суверенитета и территориальной целостности", - заявил Медведев, выступая в субботу в парламенте Сербии.
Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована исключительно в мирном урегулировании существующей проблемы с Косово на основе резолюции Совбеза ООН 1244.
"И хотим, чтобы ситуация на Балканах оставалась стабильной и безопасной и, конечно, стремимся развивать отношения со всеми государствами", - отметил российский премьер.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.