Полиция проводит проверку после обнаружения гильз в центре Саратова

САМАРА, 19 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту обнаружения гильз на улице Волжской в центре Саратова, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее в паблике "Типичный Саратов" в социальной сети "ВКонтакте" появился пост о том, что на пешеходной части улицы Волжской неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова, всего было сделано 6-8 выстрелов.
"Очевидцы сообщили о найденных гильзах на улице Волжской. По данному факту проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
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