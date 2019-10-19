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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Участники фестиваля в Якутии подарили властям Ленский мост из кости мамонта

17:12 19.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов
Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯКУТСК, 19 окт - РИА Новости. Участники фестиваля косторезного искусства народов России подарили правительству Якутии Ленский мост из кости мамонта, сообщил глава регионального кабмина Владимир Солодов на личной странице в Instagram.
В пятницу в городе Якутске открылся VII фестиваль косторезного искусства народов России. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Более ста участников собрались из 13 регионов страны и Гренландии.
"Сегодня мастера вручили правительству республики символический подарок - выполненный из мамонтовой кости Ленский мост! Будет у меня в кабинете до начала строительства моста - надеюсь, принесет удачу в решении этого вопроса!" – отметил Солодов.
По данным министерства культуры региона, в Якутии работают 71 мастер-косторез, 12 из которых являются членами Союза художников России. А более 100 студентов на данный момент обучаются косторезному мастерству, отделения по подготовке этих мастеров есть в трех ссузах республики.
В рамках фестиваля проходят научно-практическая конференция, мастер-классы, творческие лаборатории и ярмарка-продажа.
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Республика Саха (Якутия)ЯкутияОбщество
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