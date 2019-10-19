Участники фестиваля в Якутии подарили властям Ленский мост из кости мамонта

В пятницу в городе Якутске открылся VII фестиваль косторезного искусства народов России. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Более ста участников собрались из 13 регионов страны и Гренландии.

"Сегодня мастера вручили правительству республики символический подарок - выполненный из мамонтовой кости Ленский мост! Будет у меня в кабинете до начала строительства моста - надеюсь, принесет удачу в решении этого вопроса!" – отметил Солодов.

По данным министерства культуры региона, в Якутии работают 71 мастер-косторез, 12 из которых являются членами Союза художников России. А более 100 студентов на данный момент обучаются косторезному мастерству, отделения по подготовке этих мастеров есть в трех ссузах республики.