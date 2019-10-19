"Росатом" направил Баку предложения по Центру ядерной науки и технологий

"Мы предлагаем нашим азербайджанским партнерам, как и здесь, в Сербии, рассмотреть вопрос создания современного центра ядерной науки и технологий в интересах медицины, сельского хозяйства, научных работ. Направили соответствующие предложения азербайджанской стороне, и вот они их, соответственно, изучают", - сказал он.