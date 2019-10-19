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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" направил Баку предложения по Центру ядерной науки и технологий

16:58 19.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев . Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Росатом направил Азербайджану предложения по Центру ядерной науки и технологий, ждет решения Баку, рассказал журналистам глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы предлагаем нашим азербайджанским партнерам, как и здесь, в Сербии, рассмотреть вопрос создания современного центра ядерной науки и технологий в интересах медицины, сельского хозяйства, научных работ. Направили соответствующие предложения азербайджанской стороне, и вот они их, соответственно, изучают", - сказал он.
Лихачев уточнил, что переговоры по этому поводу идут весь год, однако конкретных решений еще нет.
"Весь год идут переговоры, последний раз на эту тему отреагировал уже сам (президент Азербайджана Ильхам) Алиев, но мы здесь будем ждать решения", - сказал он.
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Ядерные технологииАлексей ЛихачевРосатомРоссияАзербайджан
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