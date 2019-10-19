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РИА Новости
Культура

BTS выпустили клип, который посвятили фанатам

19:38 19.10.2019
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. K-pop группа BTS опубликовала на YouTube клип на обновленную версию песни Make It Right, который посвятили фанатскому сообществу ARMY.
В ролик вошли кадры из мирового тура группы Love Yourself: Speak Yourself, на которых музыканты взаимодействуют с тысячами фанатов, и фрагменты мультфильма о дружбе девочки и мальчика. Поклонники предполагают, что они олицетворяют собой общение между BTS и их фанатским сообществом ARMY.
За сутки клип посмотрели более 12 миллионов человек.
Ремикс Make It Right участники южнокорейского бойбэнда записали совместно с американским певцом Lauv.
Первоначально она появилась в шестом мини-альбоме группы Map of the Soul: Persona, который вышел в апреле этого года. Тогда в записи песни участвовал британский музыкант Эд Ширан.
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КультураМузыкаНовости культурыЭд ШиранYouTube
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