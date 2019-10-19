BTS выпустили клип, который посвятили фанатам

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. K-pop группа BTS опубликовала на YouTube клип на обновленную версию песни Make It Right, который посвятили фанатскому сообществу ARMY.

В ролик вошли кадры из мирового тура группы Love Yourself: Speak Yourself, на которых музыканты взаимодействуют с тысячами фанатов, и фрагменты мультфильма о дружбе девочки и мальчика. Поклонники предполагают, что они олицетворяют собой общение между BTS и их фанатским сообществом ARMY.

За сутки клип посмотрели более 12 миллионов человек.

Ремикс Make It Right участники южнокорейского бойбэнда записали совместно с американским певцом Lauv.