BTS выпустили клип, который посвятили фанатам

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. K-pop группа BTS опубликовала на YouTube клип на обновленную версию песни Make It Right, который посвятили фанатскому сообществу ARMY.
В ролик вошли кадры из мирового тура группы Love Yourself: Speak Yourself, на которых музыканты взаимодействуют с тысячами фанатов, и фрагменты мультфильма о дружбе девочки и мальчика. Поклонники предполагают, что они олицетворяют собой общение между BTS и их фанатским сообществом ARMY.
За сутки клип посмотрели более 12 миллионов человек.
Ремикс Make It Right участники южнокорейского бойбэнда записали совместно с американским певцом Lauv.
Первоначально она появилась в шестом мини-альбоме группы Map of the Soul: Persona, который вышел в апреле этого года. Тогда в записи песни участвовал британский музыкант Эд Ширан.