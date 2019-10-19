В Нальчике завели дело после смертельной драки между полицейскими

НАЛЬЧИК, 19 окт – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту драки между двумя сотрудниками полиции в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате которой один из них скончался, сообщает региональное СУ СК.

Ранее источник в правоохранительных органах КБР сообщил, что из-за конфликта, произошедшего в нальчикском филиале Краснодарского университета МВД России, между двумя сотрудниками полиции случилась драка. В результате один из полицейских скончался от полученных травм.

"По версии следствия, 18 октября в расположении Нальчикского филиала Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России между слушателями произошла потасовка, переросшая в драку. В ходе конфликта одному из слушателей были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.