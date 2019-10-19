В Нальчике завели дело после смертельной драки между полицейскими

НАЛЬЧИК, 19 окт – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту драки между двумя сотрудниками полиции в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате которой один из них скончался, сообщает региональное СУ СК.
Ранее источник в правоохранительных органах КБР сообщил, что из-за конфликта, произошедшего в нальчикском филиале Краснодарского университета МВД России, между двумя сотрудниками полиции случилась драка. В результате один из полицейских скончался от полученных травм.
"По версии следствия, 18 октября в расположении Нальчикского филиала Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России между слушателями произошла потасовка, переросшая в драку. В ходе конфликта одному из слушателей были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" УК РФ, санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
"В настоящее время установлены все участники происшествия, следствием будет дана принципиальная правовая оценка их действиям. В рамках следствия назначено проведение комплекса судебных экспертиз", - отмечает ведомство.