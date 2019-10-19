В Красноярск доставили четырех пострадавших при прорыве дамбы

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Четверо пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края доставлены санавиацией в Красноярскую краевую клиническую больницу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

"В настоящий момент число погибших составляет 15 человек. В течение дня медицинская помощь была оказана 16 пострадавшим, четверо из них транспортированы санавиацией в краевую больницу, пятеро находятся на стационарном лечении в Курагинской районной больнице, остальным была оказана медицинская помощь на месте, они будут доставлены в районную больницу для дополнительного обследования", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.