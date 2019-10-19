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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

В Якутии завершилась Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей

14:56 19.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 19 окт – РИА Новости. Эксперты подвели в Якутии итоги Азиатско-Тихоокеанской конференции юных исследователей, сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.
В субботу в Якутске состоялось торжественное подведение итогов Азиатско-Тихоокеанской конференции юных исследователей (Asia-Pacific Conference of Young Scientists - 2019).
"Победители и призеры определены по пяти направлениям: математика, компьютерные науки, физика, науки о жизни, науки об окружающей среде. Оценивали работы участников известные в мире ученые из стран АТР. Основным экспертом выступил профессор Леонг Чуан Квек, известный физик-теоретик, руководитель центра квантовых технологий Сингапура. Всего в экспертной комиссии работали двадцать иностранных докторов наук", - поделились в пресс-службе.
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Участников конференции поздравил министр образования и науки Якутии Владимир Егоров. "Он поблагодарил членов организационного комитета, жюри и экспертов за командную работу, благодаря которой произошла интеграция интеллектуальных и научно-исследовательских возможностей северного края и стран АТР, многие из которых являются признанными лидерами по качеству образования в мире", - отметили в пресс-службе.
Научное сообщество Якутии внимательно следило за событием. Проекты юных исследователей впечатлили многих ученых.
"Интересный проект был у ученика городской классической гимназии Мерикянова, который использовал нанотрубки с цементом для получения нового качества материала. Предположительно, его работа может быть использована для укрепления, усиления фундаментов домов. Также используя свойства природные вечной мерзлоты и нанотрубки, можно получить новые качества грунта. Поэтому проект имеет очень большое практическое значение. Из иностранных проектов было много разработок, связанных с биологией, молекулярной генетикой, это сложные работы, требующие использования особого оборудования и наличия лабораторий, которые работают в этой области многие годы", - прокомментировал ректор Малой академии наук Якутии Василий Павлов.
Ранее сообщалось, что для участия в конференции в Якутию прибыли более 70-ти участников из 11 стран - Гуама, Индии, Индонезии, Макао, КНР, Малайзии, Непала, Филиппин, Сингапура, Словении, Таиланда, Китая и России. Параллельно на площадках конференции проводилась II Якутская международная конференция-конкурс юных исследователей (Yakutsk International Science Fair-2019).
Для республики это первый опыт. Семь предыдущих конференций прошли в Индонезии, Китае, Малайзии, Индии, Непале и Таиланде.
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