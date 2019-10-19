Одну из пострадавших при пожаре в Ростове перевезли на операцию в Ярославль

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Одну из трех пострадавших при пожаре в Ростове Ярославской области перевезли из ЦРБ в больницу имени Соловьева в Ярославль на операцию, сообщила главный врач ростовской ЦРБ Наталья Овечкина.

"Одного пострадавшего увезли в соловьевскую больницу в Ярославль... Пациенту требовалась высокотехнологичная помощь", - сказала Овечкина журналистам.

Она уточнила, что это женщина. "Ей требуется операция", - отметила главврач.

Овечкина рассказала, что в ЦРБ остаются двое - молодая женщина в реанимации и мужчина в травматологическом отделении. По ее словам, мужчина потерял при пожаре жену и троих детей. На вопрос журналистов о том, выживет ли женщина в реанимации, главврач ответила утвердительно.

Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. Прокуратура Ярославской области начала проверку, СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".