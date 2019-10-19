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РИА Новости

Одну из пострадавших при пожаре в Ростове перевезли на операцию в Ярославль

14:15 19.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской областиЛиквидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Одну из трех пострадавших при пожаре в Ростове Ярославской области перевезли из ЦРБ в больницу имени Соловьева в Ярославль на операцию, сообщила главный врач ростовской ЦРБ Наталья Овечкина.
"Одного пострадавшего увезли в соловьевскую больницу в Ярославль... Пациенту требовалась высокотехнологичная помощь", - сказала Овечкина журналистам.
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Она уточнила, что это женщина. "Ей требуется операция", - отметила главврач.
Овечкина рассказала, что в ЦРБ остаются двое - молодая женщина в реанимации и мужчина в травматологическом отделении. По ее словам, мужчина потерял при пожаре жену и троих детей. На вопрос журналистов о том, выживет ли женщина в реанимации, главврач ответила утвердительно.
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. Прокуратура Ярославской области начала проверку, СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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