Захарова назвала цели присутствия США в Сирии непонятными

"Мы не понимаем стратегии и цели присутствия Вашингтона в районе конфликта. Они, и как с Афганистаном - то вводят, то выводят, то пролонгируют и опять выводят, - так же и с сирийским международным урегулированием происходит, так называемой коалицией. Они то расширяются, то углубляться, то остаются, то уходят. Никто не знает. И самое главное, посмотрите: даже внутри некой команды на протяжении многих лет нет единства позиции", - сказала Захарова в программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ в субботу.