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РИА Новости
Война в Сирии

Захарова назвала цели присутствия США в Сирии непонятными

14:04 19.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 19 окт - РИА Новости. Цели и стратегии присутствия Вашингтона в зоне конфликта в Сирии не понятны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент США Дональд Трамп 7 октября заявил о том, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Тринадцатого октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военнослужащих из Сирии.
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"Мы не понимаем стратегии и цели присутствия Вашингтона в районе конфликта. Они, и как с Афганистаном - то вводят, то выводят, то пролонгируют и опять выводят, - так же и с сирийским международным урегулированием происходит, так называемой коалицией. Они то расширяются, то углубляться, то остаются, то уходят. Никто не знает. И самое главное, посмотрите: даже внутри некой команды на протяжении многих лет нет единства позиции", - сказала Захарова в программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ в субботу.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. При этом еще в декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения конечных сроков такого вывода.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМария ЗахароваМИД РФСирияСШАВ мире
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