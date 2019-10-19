Захарова назвала цели присутствия США в Сирии непонятными

ХАБАРОВСК, 19 окт - РИА Новости. Цели и стратегии присутствия Вашингтона в зоне конфликта в Сирии не понятны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент США Дональд Трамп 7 октября заявил о том, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Тринадцатого октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военнослужащих из Сирии.
"Мы не понимаем стратегии и цели присутствия Вашингтона в районе конфликта. Они, и как с Афганистаном - то вводят, то выводят, то пролонгируют и опять выводят, - так же и с сирийским международным урегулированием происходит, так называемой коалицией. Они то расширяются, то углубляться, то остаются, то уходят. Никто не знает. И самое главное, посмотрите: даже внутри некой команды на протяжении многих лет нет единства позиции", - сказала Захарова в программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ в субботу.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. При этом еще в декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения конечных сроков такого вывода.
* запрещенная в России террористическая организация.