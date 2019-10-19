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РИА Новости

Джонсон намерен заключить сделку о свободной торговле с ЕС в случае Brexit

13:31 19.10.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании намерено достичь соглашения о свободной торговле с ЕС до конца 2020 года в случае выхода страны из Евросоюза 31 октября, заявил премьер-министр Борис Джонсон в ходе дебатов в парламенте в субботу.
Он отметил, что переговоры по торговой сделке с ЕС станут очередным этапом в процессе Brexit.
"Достичь соглашения о свободной торговле до конца следующего года – это наша цель", - подтвердил свои намерения Джонсон.
Ранее премьер-министр отмечал, что новое соглашение по Brexit предполагает отказ от "бэкстопа" - особого таможенно-пограничного режима на границе с Ирландией, а торгово-экономические связи будут регулироваться соглашением о свободной торговле. Ожидается, что Северная Ирландия после выхода Великобритании из ЕС останется британской таможенной территорией. При этом таможенные пошлины не будут уплачиваться за товар, ввезенный в Северную Ирландию из другой части Соединенного Королевства, если только этот товар "не подвергается риску последующего перемещения в союз".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
12:54РИА Новости
Джонсон призвал парламент как можно скорее осуществить Brexit
В случае выхода Британии из ЕС 31 октября в силу вступит переходный период сроком примерно на 1,5 года, в течение которого будут действовать существующие правила.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияЛондонВ мире
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