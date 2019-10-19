Джонсон намерен заключить сделку о свободной торговле с ЕС в случае Brexit

ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании намерено достичь соглашения о свободной торговле с ЕС до конца 2020 года в случае выхода страны из Евросоюза 31 октября, заявил премьер-министр Борис Джонсон в ходе дебатов в парламенте в субботу.

Ранее премьер-министр отмечал, что новое соглашение по Brexit предполагает отказ от "бэкстопа" - особого таможенно-пограничного режима на границе с Ирландией, а торгово-экономические связи будут регулироваться соглашением о свободной торговле. Ожидается, что Северная Ирландия после выхода Великобритании из ЕС останется британской таможенной территорией. При этом таможенные пошлины не будут уплачиваться за товар, ввезенный в Северную Ирландию из другой части Соединенного Королевства, если только этот товар "не подвергается риску последующего перемещения в союз".