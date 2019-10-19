Российская делегация обсудила с Асадом запуск конституционного комитета САР

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российская делегация с участием спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом запуск и налаживание эффективной работы Конституционного комитета Сирии, сообщили в МИД РФ.
Президент Сирии 18 октября принял в Дамаске межведомственную делегацию с участием Лаврентьева, замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и представителями Минобороны.
"Был подробно рассмотрен комплекс вопросов, связанных с запуском и налаживанием эффективной работы Конституционного комитета, созыв которого планируется в конце октября в Женеве", - говорится в сообщении МИД.
В министерстве сообщили, что "в центре обсуждения находились вопросы текущей ситуации "на земле" в Сирии в свете роста напряженности на северо-востоке страны". "Констатирована необходимость принятия мер для ее деэскалации и по обеспечению безопасности в данных районах. Было выражено общее мнение, что путь к надежной и долгосрочной стабилизации территорий к востоку от реки Евфрат лежит через восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, возвращение всех сирийских земель под контроль правительства САР", - говорится в сообщении министерства.
Ранее источник в российской делегации сообщил РИА Новости, что Лаврентьев планирует принять участие в первом заседании конституционного комитета Сирии в Женеве 30 октября.
Перед визитом в Дамаск делегация во главе с Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым провела переговоры по Сирии в Анкаре и Тегеране.
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. После объявления о победе над террористами в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, на первый план выступает политическое урегулирование. Член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета Абдулкаххар Сууд сообщил РИА Новости, что ООН разослала приглашения на первое заседание этого органа на 29-30 октября.