Российская делегация обсудила с Асадом запуск конституционного комитета САР

Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российская делегация с участием спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом запуск и налаживание эффективной работы Конституционного комитета Сирии, сообщили в МИД РФ.

Президент Сирии 18 октября принял в Дамаске межведомственную делегацию с участием Лаврентьева, замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и представителями Минобороны.

"Был подробно рассмотрен комплекс вопросов, связанных с запуском и налаживанием эффективной работы Конституционного комитета, созыв которого планируется в конце октября в Женеве", - говорится в сообщении МИД.

В министерстве сообщили, что "в центре обсуждения находились вопросы текущей ситуации "на земле" в Сирии в свете роста напряженности на северо-востоке страны". "Констатирована необходимость принятия мер для ее деэскалации и по обеспечению безопасности в данных районах. Было выражено общее мнение, что путь к надежной и долгосрочной стабилизации территорий к востоку от реки Евфрат лежит через восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, возвращение всех сирийских земель под контроль правительства САР", - говорится в сообщении министерства.

Ранее источник в российской делегации сообщил РИА Новости, что Лаврентьев планирует принять участие в первом заседании конституционного комитета Сирии в Женеве 30 октября.

Перед визитом в Дамаск делегация во главе с Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым провела переговоры по Сирии в Анкаре и Тегеране.