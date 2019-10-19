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РИА Новости
Туризм

Россиянин пострадал в ДТП на юге Турции

13:11 19.10.2019 (обновлено: 13:30 19.10.2019)
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© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи в Турции
Автомобили скорой помощи в Турции
© AP Photo / IHA
Автомобили скорой помощи в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса произошло на юге Турции, погибли два гражданина Украины, россиянин получил травмы.
Ранее турецкие СМИ сообщили об аварии микроавтобуса с работниками, занятыми на строительстве сооружаемой в провинции Мерсин по проекту Росатома АЭС "Аккую", в которой погибли два человека.
Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова заявила РИА Новости, что пострадавший гражданин РФ "госпитализирован с ушибами легкой и средней степени тяжести".
"Угрозы жизни нет", - добавила собеседница агентства.
О гибели двух граждан Украины РИА Новости сообщили в дорожной полиции провинции Мерсин.
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