Россиянин пострадал в ДТП на юге Турции

АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса произошло на юге Турции, погибли два гражданина Украины, россиянин получил травмы.

Ранее турецкие СМИ сообщили об аварии микроавтобуса с работниками, занятыми на строительстве сооружаемой в провинции Мерсин по проекту Росатома АЭС "Аккую", в которой погибли два человека.

Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова заявила РИА Новости, что пострадавший гражданин РФ "госпитализирован с ушибами легкой и средней степени тяжести".

"Угрозы жизни нет", - добавила собеседница агентства.