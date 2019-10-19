В Пермском крае два человека погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Один ребенок и один взрослый погибли при пожаре в частном жилом доме в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В результате пожара в деревне Нижний Тесяк погибли два человека, один из них несовершеннолетний ребенок", - сказал собеседник агентства.