В Пермском крае два человека погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Один ребенок и один взрослый погибли при пожаре в частном жилом доме в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В результате пожара в деревне Нижний Тесяк погибли два человека, один из них несовершеннолетний ребенок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь возгорания составила 66 квадратных метров. На месте пожара в настоящее время работают дознаватели управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. Проверку по факту пожара также проводят специалисты следственного управления СК по Пермскому краю. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.