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РИА Новости

В Пермском крае два человека погибли при пожаре в частном доме

12:20 19.10.2019 (обновлено: 12:33 19.10.2019)
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© Фото : МЧС РФПоследствия пожара в Пермском крае
Последствия пожара в Пермском крае
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Один ребенок и один взрослый погибли при пожаре в частном жилом доме в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В результате пожара в деревне Нижний Тесяк погибли два человека, один из них несовершеннолетний ребенок", - сказал собеседник агентства.
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11 октября, 03:42РИА Новости
В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего происходят пожары в домах
По его словам, общая площадь возгорания составила 66 квадратных метров. На месте пожара в настоящее время работают дознаватели управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. Проверку по факту пожара также проводят специалисты следственного управления СК по Пермскому краю. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
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