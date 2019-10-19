На Ямале мужчина и двое маленьких детей погибли, провалившись под лед

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 окт - РИА Новости. Мужчина и двое маленьких детей погибли в Ямало-Ненецком автономном округе, провалившись под лед во время каслания (смены пастбища) оленей, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"В следственные органы... поступило сообщение о том, что 19 октября в Ямальском районе, в 110 километрах от села Мыс Каменный, во время каслания стада оленей местный житель при пересечении озера Тэтато, находясь на нартах вместе с двумя малолетними детьми,... провалился под лед. Тела погибших извлекли из воды местные жители", - сказали в ведомстве.

По предварительным сведениям, возраст детей - 4 года и 5 лет. Следователи начали проверку по данному факту, решается вопрос о вылете на место происшествия, находящегося в труднодоступной местности, следственно-оперативной группы.