На Ямале мужчина и двое маленьких детей погибли, провалившись под лед

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 окт - РИА Новости. Мужчина и двое маленьких детей погибли в Ямало-Ненецком автономном округе, провалившись под лед во время каслания (смены пастбища) оленей, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.
"В следственные органы... поступило сообщение о том, что 19 октября в Ямальском районе, в 110 километрах от села Мыс Каменный, во время каслания стада оленей местный житель при пересечении озера Тэтато, находясь на нартах вместе с двумя малолетними детьми,... провалился под лед. Тела погибших извлекли из воды местные жители", - сказали в ведомстве.
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По предварительным сведениям, возраст детей - 4 года и 5 лет. Следователи начали проверку по данному факту, решается вопрос о вылете на место происшествия, находящегося в труднодоступной местности, следственно-оперативной группы.
Тема безопасности на водных объектах в период становления льда была одной из ключевых на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое состоялось в пятницу в Салехарде. В частности, руководитель регионального управления МЧС Михаил Осокин отметил, что основная причина гибели людей в период ледостава на Ямале связана с использованием снегоходов, особенно это касается представителей коренных малочисленных народов Севера.