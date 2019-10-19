Россия за сутки зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместно российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Алеппо – четыре, Латакия – три, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – три, Латакия – три, Хама – три, Идлиб – два", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.