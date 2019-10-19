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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии

11:48 19.10.2019
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© REUTERS / Stoyan NenovДым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Дым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
© REUTERS / Stoyan Nenov
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 нарушений, Турция - 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместно российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Алеппо – четыре, Латакия – три, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – три, Латакия – три, Хама – три, Идлиб – два", - говорится в сообщении.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
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