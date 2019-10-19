В Сирию за сутки вернулись около тысячи беженцев

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1014 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 428 человек (женщин – 128, детей – 218), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 586 человек (женщин – 176, детей – 299)", - говорится в сообщении.