Силовики оборудуют позиции в районе участка отвода сил, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции и устанавливают мины в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе, заявили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого. Начать отвод сил они должны были 9 октября. Самопровозглашённые ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
По словам представителя Народной милиции ДНР, на участке разведения в районе Петровского ВСУ "продолжают оборудование позиций, вскрыто размещение четырех грузовиков и пулеметной точки".
Он добавил, что украинские силовики установили на участке дороги между Викторовкой и Богдановкой 67 противотанковых мин.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru