Силовики оборудуют позиции в районе участка отвода сил, заявили в ДНР

Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области. Архивное фото

Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области

ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции и устанавливают мины в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе, заявили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого. Начать отвод сил они должны были 9 октября. Самопровозглашённые ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.

По словам представителя Народной милиции ДНР, на участке разведения в районе Петровского ВСУ "продолжают оборудование позиций, вскрыто размещение четырех грузовиков и пулеметной точки".