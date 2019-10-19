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РИА Новости

Силовики оборудуют позиции в районе участка отвода сил, заявили в ДНР

11:17 19.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции и устанавливают мины в районе участка разведения сил у Петровского в Донбассе, заявили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого. Начать отвод сил они должны были 9 октября. Самопровозглашённые ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
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По словам представителя Народной милиции ДНР, на участке разведения в районе Петровского ВСУ "продолжают оборудование позиций, вскрыто размещение четырех грузовиков и пулеметной точки".
Он добавил, что украинские силовики установили на участке дороги между Викторовкой и Богдановкой 67 противотанковых мин.
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