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РИА Новости

В Новокузнецке пропали два подростка

10:15 19.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 19 окт - РИА Новости. Два четырнадцатилетних подростка из Новокузнецка не вернулись из школы домой в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
"Сотрудники УМВД России по городу Новокузнецку разыскивают без вести пропавших несовершеннолетних… 13 января 2005 года рождения и 19 июня  2005 года рождения. 18 октября они ушли на занятия в школу и до сих пор их местонахождение не установлено", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в Новокузнецке развернуты поисковые мероприятия, в которых принимают участие сотрудники полиции, Росгвардии, следователи СК, волонтеры поискового отряда, представители общественности.
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Приметы первого подростка: на вид 14 лет, рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые, короткие. Был одет в демисезонную куртку темно-синего цвета, брюки школьные черные, красные футбольные бутсы, при себе имеет рюкзак черного цвета.
Приметы второго мальчика: на вид 14-15 лет, среднего телосложения, глаза серые, волосы русые. Был одет в спортивную куртку черного цвета, на рукавах снизу – светло-серые треугольники, синие джинсы, белую рубашку, черные туфли на шнурках, черную кепку.
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Следственный комитет РФМВД РФНовокузнецкПроисшествия
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