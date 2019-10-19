В Новокузнецке пропали два подростка

"Сотрудники УМВД России по городу Новокузнецку разыскивают без вести пропавших несовершеннолетних… 13 января 2005 года рождения и 19 июня 2005 года рождения. 18 октября они ушли на занятия в школу и до сих пор их местонахождение не установлено", – говорится в сообщении.