Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Министр МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших при разрушении дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае", - сказал собеседник агентства.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 13 человек.