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РИА Новости

Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:40 19.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец народной милиции Донецкой народной республики
Боец народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские силовики 38 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 18 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 38 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 120 мин и снарядов, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольных ДНР Горловке, Докучаевске, Коминтерново повреждены шесть домов.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 522 единицы", - добавил представитель ведомства.
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