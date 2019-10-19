Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские силовики 38 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 18 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 38 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 120 мин и снарядов, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольных ДНР Горловке, Докучаевске, Коминтерново повреждены шесть домов.