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РИА Новости

В здание Рады пробралась куница

09:28 19.10.2019 (обновлено: 14:39 19.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Дикая куница устроила небольшой переполох в Верховной раде Украины, сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос…", — написал Железняк в Facebook.

Также он опубликовал видео и фотографию животного.
На кадрах видно, как зверек носится между креслами, забирается на стойку экрана и прыгает на дверь.
Железняк отметил, что животное в итоге поймали и выпустили на волю.
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