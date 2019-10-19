В здание Рады пробралась куница

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Дикая куница устроила небольшой переполох в Верховной раде Украины, сообщил депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
"Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос…", — написал Железняк в Facebook.
Также он опубликовал видео и фотографию животного.
На кадрах видно, как зверек носится между креслами, забирается на стойку экрана и прыгает на дверь.
Железняк отметил, что животное в итоге поймали и выпустили на волю.