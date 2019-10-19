В Пятигорске произошел пожар в шашлычной

ПЯТИГОРСК, 19 окт - РИА Новости. Пожар в шашлычной произошел ночью в Пятигорске, повреждено 220 квадратных метров, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.

"В 1.02 от диспетчера поступило сообщение о том, что в Пятигорске на улице Юлиуса Фучика, 5А, произошел пожар в кафе "Шашлык Хаус". В результате пожара повреждена уличная веранда и производственные помещения на 1-м и 2-м этажах на общей площади 220 квадратных метров", - сказал Дегтярев.

По его словам, полная ликвидация пожара была в 2.20.