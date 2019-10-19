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РИА Новости

Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:20 19.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 17 октября украинские силовики два раза открывали огонь по территории ЛНР. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"За 18 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР. Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП по подконтрольному ЛНР населенному пункту Фрунзе.
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