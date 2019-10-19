Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 19 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 17 октября украинские силовики два раза открывали огонь по территории ЛНР. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.