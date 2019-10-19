Губернатор Красноярского края вылетел на место прорыва дамбы

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс и глава краевого главка МВД Александр Речицкий вылетели в Курагинский район, где погибли люди при прорыве дамбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. По уточненной информации краевого главка МЧС, погибли 11 человек, судьба более десяти человек остается неизвестной, четверо доставлены в больницы, еще 15 осмотрели на месте. СК и прокуратура начали проверку. На место прорыва дамбы направлен сводный отряд полиции.

"Только что вылетели губернатор и начальник", - сказал собеседник агентства.