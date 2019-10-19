Четырнадцать человек пострадали в результате прорыва дамбы под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главе МЧС.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.
"По предварительным данным, один погиб, 14 пострадали", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщил об одном погибшем, и одном пропавшем без вести. В краевом главке МЧС подтвердили, что есть погибшие, однако не уточнили количество.
В ведомстве сообщили, что к месту направлены все аварийно-спасательные службы из ближайшего города Артемовск . На ликвидацию последствий порыва привлечено 41 человек, 12 единиц техники. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также 5 вертолетов Ми-8 и Ми-26 из Сибирского спасательного центра. Дальнейшая информация уточняется, в том числе по погибшим и пострадавшим.