Четырнадцать человек пострадали в результате прорыва дамбы под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главе МЧС.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

"По предварительным данным, один погиб, 14 пострадали", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил об одном погибшем, и одном пропавшем без вести. В краевом главке МЧС подтвердили, что есть погибшие, однако не уточнили количество.