Источник сообщил о гибели человека при прорыве дамбы под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб, один пропал без вести при прорыве дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

"По предварительным данным, один человек погиб, один пропал без вести", — сказал собеседник агентства.

В краевом главке МЧС подтвердили, что есть погибшие, однако не уточнили количество.