Источник сообщил о гибели человека при прорыве дамбы под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб, один пропал без вести при прорыве дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в поселке затопило два рабочих общежития временного типа.
"По предварительным данным, один человек погиб, один пропал без вести", — сказал собеседник агентства.
В краевом главке МЧС подтвердили, что есть погибшие, однако не уточнили количество.
В ведомстве сообщили, что к месту направлены все аварийно-спасательные службы из ближайшего города Артемовск – десять человек и три единицы техники. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также 5 вертолетов Ми-8 и Ми-26 из Сибирского спасательного центра. Дальнейшая информация уточняется, в том числе по погибшим и пострадавшим.