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РИА Новости

России не грозят такие "мусорные споры", как у КНР и США, заявил эксперт

03:16 19.10.2019
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© РИА Новости / Андрей СтенинПо мнению 44% россиян, наибольшую экологическую опасность представляют бытовые отходы
По мнению 44% россиян, наибольшую экологическую опасность представляют бытовые отходы
© РИА Новости / Андрей Стенин
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. России не грозят проблемы с вывозом отходов за границу, страна создает свою отрасль по их переработке, и таких споров, как у США с Китаем, у нее не будет, заявил РИА Новости заместитель генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Вячеслав Духин.
Долгое время Китай был ведущим импортером мусора, в том числе из США, однако в 2018 году запретил ввозить отходы из других стран на переработку. По подсчетам ученых из американского Университета Джорджии, отказ Китая принимать мусор выльется в проблему, куда деть 111 миллионов тонн тонн "лишнего" мусора к 2030 году.
"США и страны Европейского союза отвозили в Китай отходы на переработку и захоронение. Очевидно, в Китае были три составляющие для реализации этого процесса: имелись необходимые мощности для переработки, цена переработки была дешевле, экологические требования были менее строгими, чем в ЕС и США. Это и было основой для экспорта мусора, выгоднее было отвезти отходы в Китай", - сказал Духин.
Однако затем КНР ужесточила природоохранное законодательство, отметил он. "Возможно, это было запланированное решение, возможно, это было сделано в качестве ответного хода в рамках так называемых торговых войн КНР с США. Было принято решение запретить импорт отходов. Поэтому ЕС и США столкнулись с проблемой переработки нового объема отходов, которые раньше покидали их территорию", - сказал эксперт.
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"В России такой ситуации произойти не может, потому что в значительных объемах экспорт отходов не осуществлялся. В дальнейшем обработка и переработка ТКО (твердых коммунальных отходов - ред.) предполагается на территории РФ", - сообщил Духин.
В 2019 году в РФ началась реформа отрасли обращения с отходами. Ее цель - эффективное обращение с отходами производства и потребления, что должно привезти к вторичной переработке 60% отходов.
РЭО - публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ 14 января для обеспечения реализации норм законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой отрасли, а также реализации национального проекта "Экология".
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