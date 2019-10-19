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РИА Новости

Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине

03:07 19.10.2019 (обновлено: 14:11 19.10.2019)
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© Фото : из личного архива Валерия СюткинаВалерий Сюткин
Валерий Сюткин
© Фото : из личного архива Валерия Сюткина
Валерий Сюткин. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Певец Валерий Сюткин указал на ошибку в правописании пользовательнице инстаграма в ответ на обвинения в плохом судействе и критику его пения вживую.
"Облажал, как мог, чувака из Омска себя-то слышал? Большего ужаса, чем пение Сюткина живьем, невозможно придумать", — написала @leskovaelena123, поставив пробел в слове "невозможно".
"Невозможно пишите вместе!" — парировал Сюткин, не став отвечать на обвинения.
В выпуске шоу от минувшей пятницы Сюткин, комментируя выступление участника из Омска Вадима Изофатова, заявил, что в его номере чувствовалась "натруженность", и выразил мнение, что выбранная песня была "низковатой".
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Валерий СюткинШоу "Голос"ОмскРоссия
Популярные комментарии
98 % нашей эстрады поют вживую как любой среднестатистический гражданин... а далее комп+ обработка...
19 октября, 07:18
nn.raevskiy
4721003
Не "вместе", а слитно!
19 октября, 06:51
MMarakov1978
30130000
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