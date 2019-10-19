В Бейруте более 50 силовиков пострадали в протестах, 70 человек задержаны

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. По меньшей мере 52 сотрудника сил безопасности пострадали во время протестов в Бейруте, 70 человек задержаны, заявляют силы внутренней безопасности Ливана.

Протесты в пятницу охватили Бейрут и ряд других городов, в том числе на востоке страны в долине Бекаа. Протестующие перекрыли ключевые трассы, в том числе ведущие в аэропорт Бейрута и в Дамаск, и жгут покрышки. В центре Бейрута начались столкновения демонстрантов с силовиками с использованием коктейлей Молотова и светошумовых гранат.

"Число пострадавших в рядах сил внутренней безопасности увеличилось до 52, также 70 человек были задержаны в тот момент, когда они занимались вредительством, поджогом и грабежом в центре Бейрута", - говорится в сообщении в Twitter.

В четверг в Бейруте и ряде крупных городов начались массовые демонстрации, перешедшие в беспорядки и столкновения с силами безопасности. Ливанская полиция применила слезоточивый газ для разгона активистов в центре города. По данным местных СМИ, пострадали не менее 60 человек, включая сотрудников полиции. Сообщалось о гибели двух иностранных рабочих.

Демонстранты призывают к отставке правительства и улучшению экономической ситуации в стране. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на пятницу объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил в пятницу в ходе первого выступления с начала протестов против ухудшения экономической ситуации, что дает 72 часа правительству на ответы на его вопросы относительно решений кризиса.

Ранее президент Ливана Мишель Аун заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе.