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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

В Москве покажут летавший на МКС скафандр "Победа", сделанный онкобольными

01:20 19.10.2019 (обновлено: 06:21 19.10.2019)
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© Фото : NASA / РоскосмосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Фото : NASA / Роскосмос
Выход в открытый космос. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пробывший на Международной космической станции (МКС) 4,5 месяца скафандр "Победа", в создании которого принимали участие пациенты с онкологией, выставят в выходные в Центральном детском магазине в Москве, сообщил столичный Музей космонавтики.
В сообщении отмечается, что 19 и 20 октября общественное движение Unity и Музей космонавтики покажут в атриуме Центрального детского магазина в Москве скафандр "Победа", на котором пациенты с онкологическими заболеваниями нарисовали свои мечты. В 2017-2018 годах скафандр пробыл на МКС 138 дней и за это время пролетел 92,7 миллиарда километров вокруг Земли.
"Подобные скафандры редко возвращаются с орбиты, но у посетителей магазина в выходные будет возможность не только увидеть и сфотографировать скафандр, но даже прикоснуться к нему и загадать собственное желание", - говорится в сообщении музея.
Отмечается, что в эти же дни в атриуме пройдут мастер-классы от движения Unity и волонтеров команды "Энергия" из школы №18 Красногорска Московской области. Эти мастер-классы – часть большой программы "Уроки добра": во время занятий дети делают собственные подарки, чтобы отправить ребятам в больницы, и помогают им в этом космонавты.
Больница. Архивное фото
29 сентября 2017, 22:43РИА Новости
Российский космонавт с онкобольными детьми расписывал скафандр "Победа"
Как рассказала РИА Новости руководитель и разработчик многофункционального проекта "Космос доступен каждому" Виктория Шалункова, команда "Энергия" уже год совместно с Unity внедряет формат "Космические уроки добра" в школьную программу и в рамках коллабораций с общественными пространствами.
"Идеи волонтерства, добра, взаимоуважения и партнерства необходимо внедрять с самого детства, и объединяющая тема космоса для этого очень подходит", - отметила она.
По словам Шалунковой, истории космонавтов сильно заряжают учеников школы №18. "Они восхищены примером стойкости духа, свободы и жизнелюбия великого космонавта, художника и, прежде всего, человека – Алексея Архиповича Леонова, который открывал нашу школу в 2015 году и мечтал сделать космос доступным каждому ребенку", - сказала она.
В школьном космическом музее, добавила руководитель проекта, бережно хранятся парадный портрет Леонова, подаренный им самим, его вещи, уникальный "Боевой листок", нарисованный космонавтом еще до его первого полета в космос в 1965 году, и фотографии с дарственными надписями. "Все эти очень дорогие для нас подарки мы привезли в Центральный детский магазин, чтобы рассказать и другим детям о выдающемся человеке", - сказала она.
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Шалункова также рассказала, что у главного входа в школу под кленом, посаженным Леоновым, лично им заложена памятная капсула с пожеланиями мира и счастья детям будущего.
"Мы помним Алексея Архиповича всегда и с особым трепетом говорим о нем в эти дни. Можно сказать, что эту благотворительную неделю мы с Unity делаем, чтобы почтить его память. Чтобы каждый мог мечтать о космосе и рисовать, чтобы каждый был уверен в своих силах и творил что-то прекрасное на благо других людей - как Алексей Архипович Леонов", - отметила она.
Международный арт-проект помощи пациентам с онкологией "Скафандр" был придуман несколько лет назад художником Йеном Сайеном и астронавтом НАСА Николь Стотт. Его идея заключалась в том, что пациенты выражают свою мечту в красках на настоящем скафандре, который потом отправляется в космос, и мечта, достигшая звезд, обязательно сбывается.
В 2016 году к проекту присоединились дети из России, которые вместе с пациентами из Германии, Японии, США и Канады создали скафандр "Единство". В проекте также участвовали российские космонавты Юрий Гидзенко, Фёдор Юрчихин, Александр Мисуркин, Андрей Бабкин и Николай Тихонов.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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Хочу стать космонавтомАлександр МисуркинАлексей ЛеоновФедор ЮрчихинМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаЕдинствоРоссия
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