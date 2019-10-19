В столице пройдет выставка "Московский день профориентации и карьеры"

Студенты на форуме "Московский день профориентации и карьеры" в Москве. Архивное фото

Студенты на форуме "Московский день профориентации и карьеры" в Москве

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Образовательная выставка "Московский день профориентации и карьеры" пройдет в столице в субботу, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Девятнадцатого октября в павильоне № 57 "Россия — моя история" на ВДНХ пройдет образовательная выставка "Московский день профориентации и карьеры". Старшеклассники, студенты и выпускники вузов смогут пообщаться с карьерными консультантами, определиться с будущей специальностью, местом учебы или работы", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что посетители выставки смогут пройти специальное тестирование, узнать о профессиях будущего и секретах удачного поступления в вузы.