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РИА Новости

В столице пройдет выставка "Московский день профориентации и карьеры"

01:04 19.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтуденты на форуме "Московский день профориентации и карьеры" в Москве
Студенты на форуме Московский день профориентации и карьеры в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Студенты на форуме "Московский день профориентации и карьеры" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Образовательная выставка "Московский день профориентации и карьеры" пройдет в столице в субботу, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Девятнадцатого октября в павильоне № 57 "Россия — моя история" на ВДНХ пройдет образовательная выставка "Московский день профориентации и карьеры". Старшеклассники, студенты и выпускники вузов смогут пообщаться с карьерными консультантами, определиться с будущей специальностью, местом учебы или работы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что посетители выставки смогут пройти специальное тестирование, узнать о профессиях будущего и секретах удачного поступления в вузы.
Отмечается, что в выставке примут участие представители Высшей школы экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, РАНХиГС, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. Свои программы подготовили служба занятости населения "Моя работа", центр тестирования и развития "Гуманитарные технологии" и другие профильные организации.
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