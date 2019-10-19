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РИА Новости

Россия готова развивать равные отношения со всеми странами, заявил Медведев

01:03 19.10.2019
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© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия готова развивать равноправные отношения со всеми странами, которые хотят и имеют для этого политическую волю, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В ходе интервью сербской газете "Вечерние новости" накануне своего визита в Белград Медведев рассказал, что Россия следит за сигналами из разных стран, в том числе из Черногории, отношения с которой осложнились.
"Вопрос ведь не в том, что было раньше, а в том, каковы устремления сегодняшние, каковы желания сегодняшних властей и их приоритеты. Если власти упомянутых стран или каких-то иных стран хотят развивать отношения с Российской Федерацией на базе равноправного сотрудничества, имея в виду и совместную историю, и всё остальное, мы к этому готовы, но для этого нужны истинные намерения", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, каковы его прогнозы на сигналы Подгорицы о желании улучшить отношения.
"Причём намерения, которые являются проявлением политической воли, сформированной в самом государстве, а не навязанной откуда-то извне. Иными словами, это должно быть проявление суверенитета этих стран. Если они хотят развивать отношения, мы готовы к их развитию", - добавил он.
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