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РИА Новости

Медведев выступил за развитие бизнес-контактов между Россией и Сербией

01:00 19.10.2019 (обновлено: 01:01 19.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что России и Сербии не хватает сотрудничества на уровне среднего и малого бизнеса, контакты в сфере которых были бы нужны.
"Чего, мне кажется, не хватает, так это сотрудничества не на уровне крупных компаний, а на уровне среднего и малого бизнеса. Вот здесь, действительно, есть чем заниматься, и такого рода контакты точно нам были бы нужны", - сказал он в интервью сербской газете "Вечерние новости" в ответ на вопрос, почему российские инвесторы мало вкладывают в экономику Сербии.
В то же время российский премьер указал, что между странами нет политических разногласий. "Мы друзья, мы, еще раз могу сказать, очень схоже смотрим на многие мировые проблемы, на балканские проблемы, на европейские проблемы, на азиатские проблемы. Но я не могу согласиться с вами в том, что Россия совсем не уделяет внимания экономическому развитию Сербии, инвестициям в Сербии", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что за последние годы эти инвестиции накапливались, и сейчас их общий объем составляет около 4,5–5 миллиарда долларов. "Это определенный уровень. Можно делать больше и нужно делать больше, но я не могу все-таки не сказать о том, что наши крупнейшие компании присутствуют на рынке Сербии. Я имею в виду, например, участие "Газпром нефти" в капитале такой известной всем компании, как "Нефтяная индустрия Сербии", - сказал премьер, добавив, что эта компания системообразующая и является основным налогоплательщиком.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
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Также Медведев высказался по поводу политики сербских властей. "Это политика наибольшего благоприятствования, как принято говорить у юристов, в отношении инвестиций из Российской Федерации. Конечно, инвесторов нужно еще убедить - и хорошими заработками, и спокойным налоговым и иным режимом. Думаю, что мы в ходе наших переговоров эти вопросы еще раз будем обсуждать. Так что здесь в этом смысле все нормально", - заключил он.
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Дмитрий МедведевГазпромСербияРоссияЭкономика
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