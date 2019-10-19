Медведев прокомментировал идеи о создании новых объединений на Балканах

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Идеи создания новых объединений или государств на Балканах крайне опасны, поскольку провоцируют ультранационалистические круги добиваться своих целей посредством оружия, нельзя допустить повторения насилия и попыток одностороннего передела карты Балканского региона, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

интервью сербской газете "Вечерние новости" перед своим визитом в Белград российский премьер подчеркнул, что РФ остается привержена своей прежней позиции по Косово и исходит из необходимости соблюдения суверенитета и территориальной целостности Сербии. Российская сторона убеждена, что при обсуждении и решении всех вопросов необходимо базироваться именно на международном праве - прежде всего, на резолюции Совбеза ООН №1244, - а не на односторонних актах, добавил глава кабмина.

"Так что в этом смысле наши позиции ничем не отличаются от прежних. В то же время мы не можем не видеть процессов, которые идут, того напора, который в настоящий момент исходит из Приштины", - отметил Медведев, напомнив, что совсем недавно к власти там пришли ультранационалистические круги.

"Очевидно, что все эти события будут развиваться с удвоенной скоростью. Поэтому, мне кажется, нужно очень внимательно следить за тем, что происходит, поскольку очевидно - Балканы до сих пор остаются достаточно неспокойным регионом, и мы ни в коем случае не должны допустить повторения каких бы то ни было проявлений насилия, попыток одностороннего передела карты Балкан или же каких-либо иных действий, которые могут привести к гуманитарной катастрофе", - заявил он.

В ходе интервью российского премьера также попросили высказать мнение о том, может ли, учитывая признание независимости Косово многими западными странами, ситуация на Балканах закончиться созданием "Великой Албании".

"Все же идеи различного рода новых объединений, государств – очень опасны. Потому что они в конечном счете провоцируют наиболее агрессивные, наиболее националистически ориентированные круги добиваться своих целей при помощи насилия, оружия – а его в общем и целом еще хватает. И я считаю, что это очень опасные заявления. Надо следить за процессами, которые идут", - подчеркнул Медведев.