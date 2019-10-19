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РИА Новости
Культура

В Хабаровске открываются дни корейского кино

00:40 19.10.2019
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© РИА Новости / Е. Немировский / Перейти в фотобанкВид на город Хабаровск
Вид на город Хабаровск
© РИА Новости / Е. Немировский
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Вид на город Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 окт - РИА Новости. Дни корейского кино, в рамках которых покажут пять картин, открываются в Хабаровске в субботу, сообщает мэрия города.
"Дни корейского кино стартуют в Хабаровске в субботу. В течение трех дней хабаровчане могут бесплатно посетить сеансы в кинотеатре "Фабрика грёз". Зрителям предлагается посмотреть пять работ разных жанров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут представлены мультфильм "Кай: легенда зеркального озера", историческая лента "Трон", спортивная комедия "Взлет 2", романтическая комедия "Мисс жена/Чудесный кошмар" и драма "Моя блестящая жизнь".
Сообщается, что организатором дней кино выступает генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке.
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