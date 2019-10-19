В Хабаровске открываются дни корейского кино

ХАБАРОВСК, 19 окт - РИА Новости. Дни корейского кино, в рамках которых покажут пять картин, открываются в Хабаровске в субботу, сообщает мэрия города.

"Дни корейского кино стартуют в Хабаровске в субботу. В течение трех дней хабаровчане могут бесплатно посетить сеансы в кинотеатре "Фабрика грёз". Зрителям предлагается посмотреть пять работ разных жанров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будут представлены мультфильм "Кай: легенда зеркального озера", историческая лента "Трон", спортивная комедия "Взлет 2", романтическая комедия "Мисс жена/Чудесный кошмар" и драма "Моя блестящая жизнь".