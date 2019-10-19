Медведев оценил позицию Сербии по санкциям ЕС и США против России

"Если говорить о Сербии, то мы, конечно, ценили и будем ценить то, что Сербия заняла очень взвешенную позицию в тот период, когда Европейский союз, Соединённые Штаты Америки вводили санкции в отношении Российской Федерации. В Сербии было прямо сказано: "Мы этого делать не будем. У нас особые отношения с Россией, и мы исходим из истории и практики современных отношений", - сказал Медведев.