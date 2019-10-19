Медведев оценил позицию Сербии по санкциям ЕС и США против России

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия ценит взвешенную позицию Сербии относительно санкций, вводимых Европой и США против Москвы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости" в преддверии визита в Белград.
"Если говорить о Сербии, то мы, конечно, ценили и будем ценить то, что Сербия заняла очень взвешенную позицию в тот период, когда Европейский союз, Соединённые Штаты Америки вводили санкции в отношении Российской Федерации. В Сербии было прямо сказано: "Мы этого делать не будем. У нас особые отношения с Россией, и мы исходим из истории и практики современных отношений", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что Россия, безусловно, отдает должное тому, насколько сложно было Сербии проводить такой курс в одиночестве в Европе.
"Но тем не менее такие решения были приняты, мы их ценим", - заявил российский премьер.
Медведев посетит Белград 19 октября по приглашению президента Сербии Александра Вучича и примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проведет переговоры с руководством республики.