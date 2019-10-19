Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T07:18Z
https://ria.ru/20191019/1559960149.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155985/61/1559856184_0:122:3052:1839_1036x0_80_0_0_b9e7203206fe661a52ea3ccff6ddc221.jpg
РИА Новости

Медведев оценил позицию Сербии по санкциям ЕС и США против России

00:39 19.10.2019 (обновлено: 07:18 19.10.2019)
428
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия ценит взвешенную позицию Сербии относительно санкций, вводимых Европой и США против Москвы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости" в преддверии визита в Белград.
"Если говорить о Сербии, то мы, конечно, ценили и будем ценить то, что Сербия заняла очень взвешенную позицию в тот период, когда Европейский союз, Соединённые Штаты Америки вводили санкции в отношении Российской Федерации. В Сербии было прямо сказано: "Мы этого делать не будем. У нас особые отношения с Россией, и мы исходим из истории и практики современных отношений", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что Россия, безусловно, отдает должное тому, насколько сложно было Сербии проводить такой курс в одиночестве в Европе.
"Но тем не менее такие решения были приняты, мы их ценим", - заявил российский премьер.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
00:33РИА Новости
Медведев рассказал про конфликт вокруг хорватского долга российским банкам
Медведев посетит Белград 19 октября по приглашению президента Сербии Александра Вучича и примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также проведет переговоры с руководством республики.
600101
Обсудить 0
Александр ВучичСанкции в отношении РоссииДмитрий МедведевЕвросоюзСШАВ мире
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Медведев рассказал о стремлении России дружить со всеми странами
РИА
Новости
Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Куба назвала новые санкции США проявлением бессилия
Вид на Гонконг
США призывают КНР сохранять высокую степень автономии Гонконга
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Политолог объяснил, зачем президент Эстонии пригласила Путина в Тарту
Лента
новостей
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Венесуэла рассчитывает на присутствие российских наблюдателей на выборах
Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько
Россия и Сербия вскоре выйдут на контракт по созданию Центра ядерной науки
Посол Республики Сербия в Российской Федерации Мирослав Лазански во время интервью в Москве
Посол Сербии рассказал о давлении ЕС по поводу санкций против России
Буровая платформа у побережья Лимасола, Кипр
Евросоюз планирует ввести санкции против Турции за буровые работы у Кипра
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Россия готова развивать равные отношения со всеми странами, заявил Медведев
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
В "Нафтогазе" прокомментировали слова главы "Газпрома" о газе для Украины
Вид на ураган с международной космической станции
В Мексиканском заливе сформировался тропический шторм "Нестор"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев рассказал про конфликт вокруг хорватского долга российским банкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30Медведев заявил о необходимости прагматизма в отношениях России и Сербии
20:28Вучич рассказал о росте товарооборота России и Сербии
20:27Медведев рассказал об отношении России к попыткам интеграции Сербии с ЕС
20:26Москва и Белград заключили договор о создании в Сербии Центра ядерной науки
20:23Источник в греческой церкви опроверг данные о внесении Епифания в диптих
20:19Россия и Сербия заключили соглашение о фитосанитарном контроле
20:18Вучич отметил вклад России в обновление сербской военной авиации
20:14Защита экс-замсекретаря СНБО Украины подаст апелляцию на решение суда
20:10Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
20:04Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
20:00Борисов рассказал о заинтересованности Сербии в комплексах "Панцирь"
20:00Борисов оценил вероятность новых поставок российских ЗРК в Турцию
19:57Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
19:57Россия и Сербия договорились сотрудничать в области цифровых технологий
19:55Захарова прокомментировала итоги заседания британского парламента по Brexit
19:54РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
19:51Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита
19:48Таможни России и Сербии будут сотрудничать в сфере авиаперевозок
19:45Путин и Меркель отметили важность урегулирования ситуации в Сирии
19:36Медведев отметил рост возможностей для укрепления обороноспособности Сербии
Лента новостейМолния