В правительстве оценили слова Лукашенко о барьерах со стороны России

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В правительстве считают странными слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о "сдерживающих мерах" со стороны России против продуктов питания, поставляемых республикой, сообщил источник в кабинете министров.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия якобы до сих пор не преодолела барьеры, которые должны были исчезнуть при создании ЕАЭС. Глава государства заявил, что экономическая интеграция привела к появлению "определенных сдерживающих мер" со стороны Москвы, например, по отношению к белорусским продуктам питания.

"Довольно странно слышать подобного рода заявления, поскольку всем хорошо известно, и это зафиксировано в материалах встреч на уровне министров и глав правительств стран ЕАЭС, что именно Белоруссия наиболее часто блокирует решения, касающиеся общего рынка евразийского союза", — отметил собеседник РИА Новости.

Он добавил, что такие меры касаются ряда товарных групп, включая алкоголь, табак и сельскохозяйственную технику.

Источник также подчеркнул,ч то Минск заблокировал и утверждение льготного порядка ввоза товаров на территорию ЕАЭС в рамках реализации инвестпроектов.

"Из-за позиции Минска также не утверждены правила определения происхождения товаров. Кроме того, в Белоруссии существуют и административные ограничения для товаров из ЕАЭС", — заключил он.