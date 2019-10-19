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РИА Новости

В правительстве оценили слова Лукашенко о барьерах со стороны России

00:25 19.10.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В правительстве считают странными слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о "сдерживающих мерах" со стороны России против продуктов питания, поставляемых республикой, сообщил источник в кабинете министров.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия якобы до сих пор не преодолела барьеры, которые должны были исчезнуть при создании ЕАЭС. Глава государства заявил, что экономическая интеграция привела к появлению "определенных сдерживающих мер" со стороны Москвы, например, по отношению к белорусским продуктам питания.
"Довольно странно слышать подобного рода заявления, поскольку всем хорошо известно, и это зафиксировано в материалах встреч на уровне министров и глав правительств стран ЕАЭС, что именно Белоруссия наиболее часто блокирует решения, касающиеся общего рынка евразийского союза", — отметил собеседник РИА Новости.
Он добавил, что такие меры касаются ряда товарных групп, включая алкоголь, табак и сельскохозяйственную технику.
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Источник также подчеркнул,ч то Минск заблокировал и утверждение льготного порядка ввоза товаров на территорию ЕАЭС в рамках реализации инвестпроектов.
"Из-за позиции Минска также не утверждены правила определения происхождения товаров. Кроме того, в Белоруссии существуют и административные ограничения для товаров из ЕАЭС", — заключил он.
По словам собеседника агентства, это приводит к тому, что такие товары не допускают к госзакупкам.
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Правительство РоссииЕвразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЭкономика
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