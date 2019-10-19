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РИА Новости

Медведев осудил попытки "затянуть" в НАТО страны с внутренним конфликтом

00:08 19.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев
 Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Попытки затянуть в НАТО страны с внутренним конфликтом опасны и чреваты очень серьёзными последствиям, поэтому таким претендентам на вхождение в Альянс нужно сто раз подумать, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Все попытки затянуть в НАТО страны, в которых существуют внутренние противоречия, чрезвычайно опасны. Этот ряд – Вы говорите про Боснию и Герцеговину, Республику Сербскую, но мы же можем назвать и другие страны. А что происходит с Грузией? Что происходит с Украиной? Эти страны находятся в не самом простом положении", - сказал он в интервью сербском газете "Вечерние новости" накануне визита в Белград.
Премьер добавил, что такие действия, на его взгляд, противоречат самому договору о создании Североатлантического альянса.
"А во-вторых, это чревато очень серьёзными последствиями. Поэтому государства, входящие в НАТО, должны сто раз подумать, прежде чем такие решения принимать", - заявил Медведев.
Он также напомнил об инициативе Европы по обеспечению автономной европейской безопасности, минуя НАТО.
"Посмотрим, что из этого выйдет", - добавил Медведев.
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