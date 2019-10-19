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РИА Новости

Медведев рассказал о стремлении России дружить со всеми странами

00:04 19.10.2019 (обновлено: 07:46 19.10.2019)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия, в отличие от США с их безудержным желанием доминирования, занимает взвешенную позицию и стремится к нормальным отношениям со всеми странами вне зависимости от их принадлежности к военным блокам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Это безудержное, абсолютно ничем не лимитированное желание (США) доминировать во всём мире и в Европе в том числе. А мы в этом смысле всегда занимали, на мой взгляд, взвешенную позицию. Она заключается в том, что мы хотим дружить со всеми странами, и, конечно, у нас нормальные отношения с государствами, которые расположены на Балканах, вне зависимости от их принадлежности к тому или иному военно-политическому блоку", - сказал Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости" в преддверие визита в Белград.
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Он отметил, что Россия старается эти отношения развивать.
"В то же время мы, конечно, не можем не видеть, что одни страны проявляют себя как наши друзья, а другие страны ведут себя совершенно иначе, находятся, как принято говорить, в фарватере агрессивной политики Соединённых Штатов Америки. Это печально", - добавил премьер.
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Дмитрий МедведевРоссияСШАПолитика
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