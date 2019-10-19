Медведев рассказал о стремлении России дружить со всеми странами

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия, в отличие от США с их безудержным желанием доминирования, занимает взвешенную позицию и стремится к нормальным отношениям со всеми странами вне зависимости от их принадлежности к военным блокам, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В то же время мы, конечно, не можем не видеть, что одни страны проявляют себя как наши друзья, а другие страны ведут себя совершенно иначе, находятся, как принято говорить, в фарватере агрессивной политики Соединённых Штатов Америки. Это печально", - добавил премьер.