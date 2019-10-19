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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, будут ли россияне продлевать новогодние каникулы

15:10 19.10.2019 (обновлено: 18:15 19.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКатание с горки в парке "Сокольники"
Катание с горки в парке Сокольники
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва, 19 окт – РИА Новости. Более половины россиян не планируют брать дополнительный отпуск в новогодние каникулы, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты сервиса опросили около двух тысяч пользователей и выяснили, что почти 57% из них не хотят брать дополнительные дни отпуска после новогодних праздников, а 7% респондентов по разным причинам не смогут этого сделать.
Более 16% участников опроса точно возьмут пару дней в счет отпуска, правда, они еще не выбрали даты. Несколько выходных дней после каникул планируют попросить более 8% респондентов. Более 4% уйдут в отпуск чуть раньше Нового года.
Для 7,5% пользователей вопрос дополнительных выходных после каникул не актуален: они либо не работают, либо у них свободный график.
Предстоящие новогодние каникулы будут короче, чем в предыдущие годы – они продлятся восемь дней. Россияне будут отдыхать с 1 по 8 января.
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