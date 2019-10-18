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РИА Новости
Воронежская область

В Воронежской области будут платить по 200 тысяч рублей за второго ребенка

22:10 18.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме
© РИА Новости / Сергей Венявский
Новорожденные в родильном доме. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Воронежская область будет выплачивать матерям за рождение второго ребенка 200 тысяч рублей и до 150 тысяч рублей - за третьего, заявил в пятницу губернатор Александр Гусев на встрече с педагогами региона.
На встрече с педагогами, в которой также приняла участие посетившая Воронеж с рабочей поездкой вице-премьер РФ Татьяна Голикова, речь шла о поддержке материнства и детства, а также о дополнительных выплатах. Губернатор анонсировал ряд новых мер поддержки рождаемости в регионе.
"Мы приняли решение, что уже с декабря текущего года вступит в силу новая выплата - 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка. Пока есть ограничение - матери должно быть не более 27 лет, но мы посмотрим, как пойдет, и, может быть, этот возраст будем немножечко отодвигать. Увеличили выплату регионального материнского капитала на третьего ребенка до 150 тысяч рублей", - передает слова Гусева пресс-служба правительства региона.
По его словам, в 2019 году в Воронежской области построено рекордное количество детских садов – 21.
"Это беспрецедентное количество за последние годы, а может быть, за всю историю Воронежской области. Мы поставили себе высокую планку в части оснащения объектов дошкольного образования, и эту планку мы не снизим, будем только повышать", – сказал глава региона.
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