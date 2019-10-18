Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T21:39Z
https://ria.ru/20191018/1559957049.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155835/34/1558353417_0:174:2800:1749_1036x0_80_0_0_db2e56211ee787678256d03a6e970841.jpg
РИА Новости

Медведчук считает, что Зеленского устраивает сайт "Миротворец"

21:14 18.10.2019 (обновлено: 21:39 18.10.2019)
531
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Владимира Зеленского устраивает сайт "Миротворец".
Ранее заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро призвал депутатов Верховной рады инициировать закрытие скандально известного ресурса. Президент Украины и спикер парламента заявили, что у них нет полномочий закрывать сайты.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
17 октября, 15:04РИА Новости
Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт "Миротворец"
"Сегодня очень много критики власти. А "Миротворец"? Кого он там критикует? Ну да, вписали там фамилии. Кто эти люди? Эти люди хотят мира. Эти люди не нравятся национал-радикалам. Ну и пусть они там будут. Ну и что, что там есть адреса? Пусть думают, как защищаться… Конечно же, Зеленскому и его команде сайт "Миротворец" не мешает. Это устраивает эту власть", — заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных республик, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Президент Украины Владимир Зеленский
10 октября, 16:51РИА Новости
Зеленский рассказал об отношении к сайту "Миротворец"
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
"Миротворец" не является официальным ресурсом.
1010022
Обсудить 1
сайт "Миротворец"Виктор МедведчукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
РИА
Новости
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Медведчук назвал премьера Украины и его министров командой дилетантов
Дым поднимается из сирийского города Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Сирийские курды заявили, что Турция ведет обстрелы вопреки договоренностям
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Лента
новостей
Валерий Сюткин
Валерий Сюткин ответил ужаснувшейся от его пения вживую женщине
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Бизнесмен заявил о краже 1,5 миллиарда долларов окружением Порошенко
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского о "формуле Штайнмайера"
Спасатели готовятся к вылету в Курагинский район
Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Савченко рассказала, как Порошенко врал про войну в Донбассе
Пассажирский самолет в небе
В "Аэрофлоте" рассказали о гибели ребенка на рейсе Пхукет — Москва
Киев
Советник Трампа нанял в Киеве вооруженную охрану из-за угроз
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
09:14В Северной Осетии замглавы села задержали по подозрению в убийстве
09:09Дамба в Красноярском крае была построена с массой нарушений, заявили власти
09:06В Пятигорске произошел пожар в шашлычной
Лента новостейМолния