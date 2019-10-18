Медведчук считает, что Зеленского устраивает сайт "Миротворец"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Владимира Зеленского устраивает сайт "Миротворец".

Ранее заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро призвал депутатов Верховной рады инициировать закрытие скандально известного ресурса. Президент Украины и спикер парламента заявили, что у них нет полномочий закрывать сайты.

"Сегодня очень много критики власти. А "Миротворец"? Кого он там критикует? Ну да, вписали там фамилии. Кто эти люди? Эти люди хотят мира. Эти люди не нравятся национал-радикалам. Ну и пусть они там будут. Ну и что, что там есть адреса? Пусть думают, как защищаться… Конечно же, Зеленскому и его команде сайт "Миротворец" не мешает. Это устраивает эту власть", — заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных республик, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".