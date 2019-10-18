Медведчук считает, что Зеленского устраивает сайт "Миротворец"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Владимира Зеленского устраивает сайт "Миротворец".
Ранее заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро призвал депутатов Верховной рады инициировать закрытие скандально известного ресурса. Президент Украины и спикер парламента заявили, что у них нет полномочий закрывать сайты.
"Сегодня очень много критики власти. А "Миротворец"? Кого он там критикует? Ну да, вписали там фамилии. Кто эти люди? Эти люди хотят мира. Эти люди не нравятся национал-радикалам. Ну и пусть они там будут. Ну и что, что там есть адреса? Пусть думают, как защищаться… Конечно же, Зеленскому и его команде сайт "Миротворец" не мешает. Это устраивает эту власть", — заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных республик, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
10 октября, 16:51РИА НовостиЗеленский рассказал об отношении к сайту "Миротворец"
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
"Миротворец" не является официальным ресурсом.