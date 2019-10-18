Минпросвещения ответило на критику состава совета по стандартам образования

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Состав совета по работе над федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) сформирован в рамках положения о совете, которое предписывает включение в него представителей федеральных и региональных властей, образовательных и научных организаций, объединений работодателей и общественных организаций, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства просвещения, комментируя прозвучавшую критику состава совета.

Ранее на сайте "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что сопредседатель профсоюза работников образования "Учитель" Марина Балуева подвергла сомнению эффективность работы совета по ФГОС, в который не вошли учителя.

В пресс-службе министерства отмечается, что проекты обновленных ФГОС прошли педагогическую экспертизу, к которой в ходе общественно-экспертного обсуждения напрямую подключились ассоциации учителей-предметников. Отзывы ассоциаций, по словам Минпросвещения, были детально изучены, всего в ходе обсуждений получено больше пяти тысяч экспертных мнений.