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РИА Новости

Минпросвещения ответило на критику состава совета по стандартам образования

21:05 18.10.2019
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© РИА Новости, ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии минпросвещения РФ
Заседание коллегии минпросвещения РФ
© РИА Новости, ТК "Городской телеканал"
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Заседание коллегии минпросвещения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Состав совета по работе над федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) сформирован в рамках положения о совете, которое предписывает включение в него представителей федеральных и региональных властей, образовательных и научных организаций, объединений работодателей и общественных организаций, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства просвещения, комментируя прозвучавшую критику состава совета.
Ранее на сайте "Говорит Москва" появилось сообщение о том, что сопредседатель профсоюза работников образования "Учитель" Марина Балуева подвергла сомнению эффективность работы совета по ФГОС, в который не вошли учителя.
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В пресс-службе министерства отмечается, что проекты обновленных ФГОС прошли педагогическую экспертизу, к которой в ходе общественно-экспертного обсуждения напрямую подключились ассоциации учителей-предметников. Отзывы ассоциаций, по словам Минпросвещения, были детально изучены, всего в ходе обсуждений получено больше пяти тысяч экспертных мнений.
"Состав совета сформирован строго в рамках положения о совете, которое предписывает включать в него представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, образовательных и научных организаций, объединений работодателей и общественных организаций", - сообщили в пресс-службе.
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